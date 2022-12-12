Даниил Медведев: я хочу быть таким отцом, который не будет заставлять детей что-либо делать

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, каким отцом видит себя.

«Хочу быть таким отцом, который не будет заставлять детей что-либо делать. Хочу показать им жизнь, а также разные виды спорта, которые мне нравятся: автогонки, теннис, футбол. Но, может быть, спорт их не увлечёт. Тогда расскажу им о разных музеях, искусстве, певцах. Точно не знаю», — приводит слова Медведева Sportskeeda.

Он также подчеркнул, что ему нравится быть отцом.

14 октября у российского теннисиста и его жены Дарьи родилась дочь.

Напомним, что Медведев является победителем Открытого чемпионата США — 2021 и финалистом трёх турниров Большого шлема. Российский теннисист также выиграл Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 2020 года.

Ранее Медведев проиграл Фритцу в финале выставочного турнира в Эр-Рияде.