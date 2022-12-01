Бартон: не могу поверить, что Саутгейт до сих пор не подал в отставку

Бывший английский футболист Джоуи Бартон считает, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт должен подать в отставку.

«Не могу поверить, что Саутгейт до сих пор не подал в отставку. Мы могли и должны были выиграть два чемпионата мира и домашний чемпионат Европы. Перестаньте вознаграждать неудачу», — написал Бартон в социальных сетях.

Англия на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре потерпела поражение в матче 1/4 финала чемпионата мира с Францией со счётом 1:2.

Саутгейт возглавил сборную в 2016 году после отставки Сэма Эллардайса. Под его руководством британцы дошли до финала чемпионата Европы — 2020. В матче за золото на стадионе «Уэмбли» англичане уступили по пенальти Италии (1:2).

Ранее Саутгейт допустил уход с поста главного тренера сборной Англии по футболу.