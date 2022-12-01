Камоцци считает, что Каррера был бы успешен во главе «Рубина»

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о возможном назначении Массимо Карреры на пост главного тренера «Рубина».

«Если Каррера станет главным тренером казанской команды, то ему будет тяжело вывести «Рубин» обратно в РПЛ и вернуть былую форму, но эта задача не невозможна. Если бы Массимо стал тренером «Рубина», то, безусловно, преуспел», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

Слуцкий 15 ноября решил покинуть «Рубин» по собственному желанию. Исполняющим обязанности главного тренера казанского клуба назначен Юрий Уткульбаев.

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по ноябрь 2018 года. Под руководством 53-летнего итальянца красно-белые завоевали золотые медали чемпионата России и стали победителями Суперкубка страны.

«Рубин» (37 очков) по итогам 20 туров занимает третье место в Первой лиге. Лидирует в чемпионате калининградская «Балтика» (41).

Ранее сообщалось, что Каррера может возглавить «Рубин».