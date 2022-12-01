Матч 1/2 финала ЧМ-2022 Франция — Марокко рассудит Рамос
Мексиканец Сесар Рамос назначен главным арбитром полуфинального матча чемпионата мира в Катаре между сборными Франции и Марокко.
Встречу между Францией и Марокко обслужит бригада арбитра Сесара Рамоса.
Ассистенты судьи: Альберто Морин, Мигель Эрнандес. Резервный рефери — Хесус Валенсуэла; VAR — Дрю Фишер; AVAR — Николас Гальо.
Игра состоится 14 декабря и начнётся в 22:00 мск.
Ранее главный тренер сборной Марокко Валид Реграги высказался о настрое своей команды перед матчем 1/2 финала ЧМ-2022 с Францией.