Матч 1/2 финала ЧМ-2022 Франция — Марокко рассудит Рамос

Мексиканец Сесар Рамос назначен главным арбитром полуфинального матча чемпионата мира в Катаре между сборными Франции и Марокко.

Встречу между Францией и Марокко обслужит бригада арбитра Сесара Рамоса.

Ассистенты судьи: Альберто Морин, Мигель Эрнандес. Резервный рефери — Хесус Валенсуэла; VAR — Дрю Фишер; AVAR — Николас Гальо.

Игра состоится 14 декабря и начнётся в 22:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Марокко Валид Реграги высказался о настрое своей команды перед матчем 1/2 финала ЧМ-2022 с Францией.