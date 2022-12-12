Кан — о Ливаковиче: человек, остановивший Бразилию, для меня герой

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал информацию, что вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович может продолжить карьеру в мюнхенском клубе.

«Человек, который остановил Бразилию, для меня будет героем. Я всегда болею против них. Ну и конечно, Ливакович достоин похвалы. Такой вратарь обязан играть в топ-клубе. У меня нет никаких сомнений, что в новом сезоне так и будет. Но при этом в сферу наших интересов он не входит», — приводит слова Кана «Российская газета».

Хорватия в матче 1/4 финала переиграла по пенальти Бразилию (2:1). Ливакович отбил один удар с точки.

Хорватский вратарь установил рекорд текущего турнира по сейвам (11) во встрече с Бразилией. Он также повторил рекорд чемпионатов мира по отражённым пенальти в послематчевых сериях. Ливакович парировал уже четыре удара с 11-метровой отметки на ЧМ-2022.

Ранее бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал главного кандидата на звание лучшего вратаря чемпионата мира по футболу в Катаре.