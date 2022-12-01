Кавазашвили: Ливакович — главный претендент на звание лучшего голкипера ЧМ-2022

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал главного кандидата на звание лучшего вратаря чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Ливакович — главный претендент на звание лучшего вратаря чемпионата мира. Он не только вчера показал своё высочайшее вратарское мастерство в серии пенальти, но и в матче со сборной Японии», — цитирует Кавазашвили Metaratings.

Кавазашвили подчеркнул, что Ливакович и на групповом этапе первенства планеты играл просто чудесно.

«Хочу отметить, что он мало играет на выходах, и это мне в нём нравится больше всего. Вообще, это не обязанность голкипера — часто выходить из ворот», — добавил ветеран красно-белых.

Хорватия в матче 1/4 финала переиграла по пенальти Бразилию (2:1). Ливакович отбил один удар с точки.

Хорватский вратарь установил рекорд текущего турнира по сейвам (11) во встрече с Бразилией. Он также повторил рекорд чемпионатов мира по отражённым пенальти в послематчевых сериях. Ливакович парировал уже четыре удара с 11-метровой отметки на ЧМ-2022.

Ранее бывший полузащитник сборной Хорватии Юрчевич не исключил, что ситуация с котом повлияла на результат матча с Бразилией.