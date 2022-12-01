Юрчевич не исключил, что ситуация с котом повлияла на результат матча с Бразилией

Бывший полузащитник сборной Хорватии Никола Юрчевич высказался о победе над командой Бразилии в матче 1/4 финала на чемпионате мира по футболу 2022 года.

«Сложно сказать, повлияла ли на результат ситуация с котом. Возможно. Но должен отметить, что нам повезло. У Хорватии есть характер. Мы уважаем всех соперников», — цитирует Юрчевича «Спорт-Экспресс».

Пресс-атташе сборной Бразилии Винисиус Родригес 7 декабря грубо сбросил кота со стола на пресс-конференции перед игрой с Хорватией. Представитель команды взял животное за шкирку и скинул его на пол.

Основное и дополнительное время матча на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилось вничью 1:1. Серию пенальти со счётом 4:2 выиграли хорваты.

В составе бразильской команды забитым с игры мячом отметился Неймар в конце первой дополнительной 15-минутки. У хорватской сборной на 117-й минуте отличился Бруно Петкович.

Хорватия вышла в полуфинал, где встретится 13 декабря с победителем матча Аргентина — Нидерланды.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович поставил новый рекорд национальной команды на чемпионатах мира.