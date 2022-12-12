Орлов: Мбаппе по одарённости выше, чем Роналду и Месси

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на чемпионате мира — 2022.

«Что касается Мбаппе, то я его всё время сравниваю с Пеле. Француз по одарённости от природы выше, чем Роналду и Месси. У него фантастический рывок. Причем он научился уходить и влево, и вправо», — цитирует Орлова Sport24.

Франция 14 декабря сыграет с Марокко на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Хорватия 13 декабря встретится в матче 1/2 финала с Аргентиной на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее Мбаппе поддержал форварда команды Португалии Криштиану Роналду после вылета с чемпионата мира в Катаре.