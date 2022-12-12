Роналдо: я бы хотел, чтобы сборная Марокко пробилась в финал

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира — 2022 между сборными Франции и Марокко.

«Я бы хотел, чтобы сборная Марокко пробилась в финал, но думаю, у них не получится обыграть Францию», — цитирует Роналдо Marca.

Франция 14 декабря сыграет с Марокко на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Хорватия 13 декабря встретится в матче 1/2 финала с Аргентиной на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее Роналдо высказался об игре форварда сборной Бразилии Неймара на ЧМ-2022.