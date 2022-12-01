Роналдо: Неймар ещё молод и сможет сыграть на следующем чемпионате мира

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо высказался об игре форварда Неймара в составе национальной команды на ЧМ-2022.

«Думаю, в данный момент он расстроен вылетом. Это нормально, что он так себя чувствует, но я уверен, что он вернётся и продолжит играть за команду. Он ещё молод, и я верю, что он сможет сыграть на следующем чемпионате мира», — цитирует Роналду L'Equipe.

Напомним, что Бразилия уступила Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре. Основное и дополнительное время матча на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилось вничью 1:1. Серию пенальти со счётом 4:2 выиграли хорваты.

В составе бразильской команды забитым с игры мячом отметился Неймар в конце первой дополнительной 15-минутки. У хорватской сборной на 117-й минуте отличился Бруно Петкович.

Ранее Неймар высказался о работе Тите на посту главного тренера национальной команды на ЧМ-2022.