Неймар: Тите один из лучших тренеров, который был или когда-либо будет в моей карьере

Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар выразил благодарность Тите, который покинул пост главного тренера команды после поражения от национальной команды Хорватии на чемпионате мира — 2022.

«Вы всегда будете одним из лучших тренеров, которые были или когда‑либо будут в моей карьере, я всегда буду поддерживать вас», — написал Неймар в своих социальных сетях.

Напомним, что 9 декабря Тите объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бразилии. Произошло это после поражения от национальной команды Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2022.

Основное и дополнительное время матча на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилось вничью 1:1. Серию пенальти со счётом 4:2 выиграли хорваты.

Ранее бразильский футболист Пеле похвалил Неймара, который смог повторить его рекорд по голам за национальную команду.