Пеле — Неймару: мой рекорд не могли повторить почти 50 лет

Бразильский футболист Пеле похвалил нападающего сборной Бразилии и ПСЖ Неймара, который смог повторить рекорд по голам за национальную команду.

«Я видел, как ты рос, я болел за тебя каждый день и, наконец, могу поздравить тебя с тем, что ты сравнялся со мной по числу голов в сборной Бразилии. Мой рекорд был установлен почти 50 лет назад, и до сих пор никто не мог приблизиться к нему. Ты сделал это, мальчик», — написал Пеле в социальных сетях.

Бразилия уступила Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре. Основное и дополнительное время матча на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилось вничью — 1:1. Серию пенальти со счётом 4:2 выиграли хорваты.

Таким образом, Неймар догнал Пеле в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии. Теперь на счету 30‑летнего бразильца 77 мячей за национальную команду. Такой же показатель у Пеле.

Ранее Неймар допустил, что больше не сыграет за сборную Бразилии.