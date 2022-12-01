Пашалич: у Аргентины есть Месси, но у Хорватии необычайная сила духа

Полузащитник сборной Хорватии Марио Пашалич поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Аргентины.

«У Аргентины есть Месси, лучший футболист мира, но у Хорватии необычайная сила духа. Я уверен, что мы проведём отличную игру», — приводит слова Пашалича итальянский журналист Альфредо Педулла.

Аргентина 13 декабря встретится в матче 1/2 финала с Хорватией на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Игра начнётся в 22:00 мск. Коллектив Лионеля Скалони на предыдущей стадии турнира переиграл Нидерланды (3:2) по пенальти.

В другом полуфинале Франция 14 декабря сыграет с Марокко на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони оценил игру нападающего Лионеля Месси в преддверии полуфинала чемпионата мира — 2022 с Хорватией.