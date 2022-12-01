Тренер Аргентины: Месси — победитель, у него есть огромное желание продолжать играть

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони оценил игру нападающего Лионеля Месси в преддверии полуфинала чемпионата мира — 2022 с Хорватией.

«Я не удивлён успехам Лео, потому что он всегда так играет, но выход в полуфинал — это заслуга всей команды. Месси — победитель, у него есть огромное желание продолжать играть. Посмотрим, продолжит ли Лео играть или нет. Давайте просто насладимся его выступлением», — приводит слова Скалони ESPN AR.

Аргентина 13 декабря встретится в матче 1/2 финала с Хорватией на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Игра начнётся в 22:00 мск. Коллектив Скалони на предыдущей стадии турнира переиграл Нидерланды по пенальти (3:2).

В другом полуфинале Франция 14 декабря сыграет с Марокко на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал, как Хорватия планирует обороняться против Месси.