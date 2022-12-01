Нигматуллин: Франция — самая сильная сборная из оставшихся на ЧМ-2022

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением об игре национальной команды Франции на чемпионате мира — 2022.

«Я изначально называл их фаворитами турнира. Они выглядят хорошо даже тогда, когда не забивает Мбаппе. Франция — самая сильная сборная из оставшихся на ЧМ-2022», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Франция 14 декабря сыграет с Марокко на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Хорватия 13 декабря встретится в матче 1/2 финала с Аргентиной на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Франции Деотшанкюль Юпамекано и Орельен Тчуамени не смогли принять участие в тренировке национальной команды.