RMC Sport: Юпамекано и Тчуамени пропустили тренировку Франции в преддверии полуфинала ЧМ-2022

Футболисты сборной Франции Деотшанкюль Юпамекано и Орельен Тчуамени не смогли принять участие в тренировке национальной команды.

Тчуамени получил травму голени, но сможет принять участие в матче с Марокко. Юпамекано пожаловался на боль в горле, поэтому тренерский штаб дал ему дополнительное время на восстановление, сообщает RMC Sport.

Франция 14 декабря сыграет с Марокко на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Хорватия 13 декабря встретится в матче 1/2 финала с Аргентиной на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее защитник сборной Франции Рафаэль Варан поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Марокко.