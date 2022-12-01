Варан: у Франции достаточно опыта, чтобы не попасть в ловушку недооценки соперника

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Марокко.

«У нас достаточно опыта в команде, чтобы не попасть в ловушку недооценки соперника. Если Марокко попало в полуфинал, то не случайно. Нам, опытным игрокам, предстоит подготовить остальных к битве», — приводит слова Варана L'Equipe.

Франция 14 декабря сыграет с Марокко на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Хорватия 13 декабря встретится в матче 1/2 финала с Аргентиной на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее легендарный футболист сборной Бразилии Роналдо назвал национальную команду Франции главным фаворитом чемпионата мира в Катаре.