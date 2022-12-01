Перишич: Месси пытается в пятый раз выиграть чемпионат мира и наверняка выложится по полной

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич оценил игру нападающего команды Аргентины Лионеля Месси в преддверии 1/2 финала ЧМ-2022.

«Месси пытается в пятый раз выиграть чемпионат мира и наверняка выложится по полной. И мы будем готовы на 100%, потому что хотим победить. Я надеюсь, что это будет достойный матч, так что пусть победит сильнейший», — цитирует Перишича Vecernji list.

Аргентина 13 декабря встретится в матче 1/2 финала с Хорватией на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Игра начнётся в 22:00 мск. Коллектив Лионеля Скалони на предыдущей стадии турнира переиграл Нидерланды (3:2) по пенальти.

В другом полуфинале Франция 14 декабря сыграет с Марокко на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о настрое своей команды на матч 1/2 финала ЧМ-2022 с Аргентиной.