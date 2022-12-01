Далич: Аргентина сейчас находится под гораздо большим давлением, чем Хорватия

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о настрое своей команды на матч 1/2 финала ЧМ-2022 с Аргентиной.

«Мы попали в полуфинал, что само по себе является невероятным достижением для Хорватии. Но теперь мы хотим большего. Сборная Аргентины — потрясающая команда, которую за собой ведёт Лионель Месси. Однако сейчас они находятся под гораздо большим давлением, чем Хорватия», — приводит слова тренера Index.hr.

Аргентина 13 декабря встретится в матче 1/2 финала с Хорватией на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Игра начнётся в 22:00 мск. Коллектив Скалони на предыдущей стадии турнира переиграл Нидерланды по пенальти (3:2).

В другом полуфинале Франция 14 декабря сыграет с Марокко на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира — 2022 с Хорватией.