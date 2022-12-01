Скалони: приятно наблюдать за игрой Модрича, он пример для многих

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира — 2022 с Хорватией.

«Сборная Хорватии отлично выступает на этом турнире и не собирается сдавать позиций. У них прекрасные игроки с внушительным опытом. Приятно наблюдать за тем, как играет Модрич. Он пример для многих», — цитирует Скалони ESPN AR.

Аргентина 13 декабря встретится в матче 1/2 финала с Хорватией на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Игра начнётся в 22:00 мск. Коллектив Скалони на предыдущей стадии турнира переиграл Нидерланды (3:2) по пенальти.

В другом полуфинале Франция 14 декабря сыграет с Марокко на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси является лучшим игроком чемпионата мира в Катаре по версии Goal.