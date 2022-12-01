Кунде: Марокко заслуживает того, чтобы быть в полуфинале ЧМ

Защитник сборной Франции Жюль Кунде поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Марокко.

«Они уже выбили несколько элитных сборных, преподнесли несколько сюрпризов. Они заслуживают того, чтобы быть здесь, они добились отличных результатов», — цитирует Кунде L'Equipe.

Франция 14 декабря сыграет с Марокко на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Хорватия 13 декабря встретится в матче 1/2 финала с Аргентиной на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поддержал форварда команды Португалии Криштиану Роналду после вылета с чемпионата мира в Катаре.