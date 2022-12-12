Орлов: не вижу у аргентинцев выдающегося игрока, кроме Месси, он их сила и слабость

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре сборной Аргентины на чемпионате мира — 2022.

«Я не вижу у аргентинцев выдающегося игрока, кроме Месси. Месси — их сила и слабость. Если его выключать из игры — что тогда?» — цитирует Орлова Sport24.

Аргентина 13 декабря встретится в матче 1/2 финала с Хорватией на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Игра начнётся в 22:00 мск. Коллектив Лионеля Скалони на предыдущей стадии турнира переиграл Нидерланды (3:2) по пенальти.

В другом полуфинале Франция 14 декабря сыграет с Марокко на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее Скалони оценил игру Месси в преддверии полуфинала ЧМ-2022.