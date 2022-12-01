Гранат: из всей четвёрки полуфиналистов Франция является фаворитом ЧМ-2022

Бывший полузащитник московского «Динамо» Владимир Гранат назвал сборную, которая должна будет выиграть чемпионат мира по футболу 2022 года.

«Наверное, из всей четвёрки Франция является фаворитом чемпионата мира. У этой сборной команда звезд, потому что на каждой позиции играет высококлассный футболист», — цитирует Граната «РБ Спорт».

Вместе с тем футболист не исключил, что победитель противостояния Хорватия — Аргентина может остановить французов.

«Финал — это всего лишь один матч», — добавил Гранат.

Франция 14 декабря встретится в матче 1/2 финала с Марокко на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск. В другом полуфинале Аргентина 13 декабря сыграет с Хорватией на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук предположил, что сборная Марокко не выйдет в финал ЧМ-2022.











