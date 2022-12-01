Орещук считает, что сборная Марокко не выйдет в финал ЧМ-2022

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил шансы Марокко в матче с Францией в рамках полуфинала чемпионата мира в Катаре.

«Марокко — это открытие всего чемпионата мира. Очень сильная команда. Но мне кажется, что французы не дадут слабину. Марокко не выйдет в финал. Я в этом не сомневаюсь», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

В четвертьфинале турнира сборная Марокко обыграла Португалию (1:0). В полуфинале команда сыграет с Францией. Игра между сборными пройдёт 14 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон прилетит в Катар на полуфинал Франция — Марокко.