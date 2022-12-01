Фердинанд: в игре с Францией Саутгейт сделал замены слишком поздно

Бывший футболист сборной Англии Рио Фердинанд высказал мнение, что главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с Францией сделал замены слишком поздно.

«Думаю, что Саутгейт был идеален почти в каждом решении, которое он принял до матча с Францией. Но я думаю, что он проиграл в таком тактическом элементе, как замены. Думаю, что Саутгейт бы поменял решения, которые он принимал», — цитирует Фердинанда The Sun.

Англия на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре потерпела поражение в матче 1/4 финала чемпионата мира с Францией со счётом 1:2.

Саутгейт возглавил сборную в 2016 году после отставки Сэма Эллардайса. Под его руководством британцы дошли до финала чемпионата Европы — 2020. В матче за золото на стадионе «Уэмбли» англичане уступили по пенальти Италии (1:2).

Ранее Саутгейт допустил уход с поста главного тренера сборной Англии по футболу.