Мор: сборная Франции разгромит Марокко в полуфинале ЧМ-2022

Двукратный чемпион России по футболу в составе московского «Спартака» Эдуард Мор оценил шансы сборной Марокко в полуфинальном матче чемпионата мира 2022 года с командой Франции.

«Точно Франция будет в финале. Разница в счёте будет в три-четыре гола. Хорватия — Аргентина? Мы увидим кучу желтых и, возможно, красных карточек», — цитирует Мора «Матч ТВ».

Марокко 14 декабря встретится в матче 1/2 финала с Францией на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск. Коллектив Валида Реграги на предыдущей стадии турнира переиграл Португалию (1:0).

В другом полуфинале Аргентина 13 декабря сыграет с Хорватией на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук предположил, что сборная Марокко не выйдет в финал ЧМ-2022.











