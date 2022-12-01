Почеттино, Тухель и Роджерс могут сменить Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии

Английская футбольная ассоциация (FA) не определилась, кто будет возглавлять национальную команду в отборочном этапе к ЧЕ-2024.

Контракт Гарета Саутгейта рассчитан до конца 2024 года, но он может покинуть команду после вылета с ЧМ-2022, сообщает The Guardian.

Уточняется, что FA готова рассмотреть кандидатуры Маурисио Почеттино, Томаса Тухеля и Брендана Роджерса на пост главного тренера сборной Англии.

Англия на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре потерпела поражение в матче 1/4 финала чемпионата мира с Францией со счётом 1:2.

Саутгейт возглавил сборную в 2016 году после отставки Сэма Эллардайса. Под его руководством британцы дошли до финала чемпионата Европы — 2020. В матче за золото на стадионе «Уэмбли» англичане уступили по пенальти Италии (1:2).

Ранее Саутгейт допустил уход с поста главного тренера сборной Англии по футболу.