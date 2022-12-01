Гаджиев назвал сборную Марокко «крайне организованной командой»

Бывший тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев оценил игру сборной Марокко на чемпионате мира по футболу 2022 года.

«Я могу оценить и охарактеризовать сборную Марокко на чемпионате мира в Катаре как крайне организованную команду», — цитирует Гаджиева Metaratings.

По его мнению, футбол развивается по своим законам, которые основаны на возможностях организма человека и на правилах игры.

«А мы всегда придумываем ещё что то, к примеру, концентрацию игроков на своей половине поля. Этот фактор мы всё время рассматриваем как игру в автобус и всё время критикуем», — добавил Гаджиев.

Марокко 14 декабря встретится в матче 1/2 финала с Францией на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск. Коллектив Валида Реграги на предыдущей стадии турнира переиграл Португалию (1:0).

В другом полуфинале Аргентина 13 декабря сыграет с Хорватией на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук предположил, что сборная Марокко не выйдет в финал ЧМ-2022.











