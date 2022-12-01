Ширер: Саутгейт должен остаться тренером сборной Англии

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер высказал своё мнение о будущем главного тренера национальной команды Гарета Саутгейта после вылета с чемпионата мира в Катаре.

«У меня нет никаких сомнений в том, что Гарет Саутгейт должен остаться тренером сборной Англии, чтобы вывести нас на чемпионат Европы 2024 года», — цитирует Ширера BBC.

В четвертьфинале турнира подопечные Гарета Саутгейта уступили сборной Франции со счётом 1:2. Таким образом, в полуфинале турнира команда Дидье Дешама встретится с Марокко.

Ранее сообщалось, что принц Уильям поддержал Гарри Кейна и сборную Англии после вылета с ЧМ-2022.