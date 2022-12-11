Модрич: нам будет трудно остановить Месси, но мы подготовились

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира в Катаре с Аргентиной.

«Месси — очень большая фигура, он их лучший футболист. Нам будет трудно его остановить, но мы подготовились и собираемся выложиться на все сто. Надеюсь, этого будет достаточно для выхода в финал», — цитирует Модрича Mundo Deportivo.

Хорватия 13 декабря встретится в матче 1/2 финала с Аргентиной на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что аргентинцы будут провоцировать хорватов «фразами про родственников».