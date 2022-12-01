Игнатьев считает, что сборная Хорватии повторит сценарий ЧМ-2018

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о шансах Хорватии выйти в финал чемпионата мира в Катаре.

«На ЧМ-2018 сборная Хорватии через овертаймы и серии пенальти добралась до финала. В этом году такое тоже возможно. В истории бывает много повторений. Неважно, кто и как победит, главное — результат!» — цитирует Игнатьева Betonmobile.

Хорватия 13 декабря встретится в матче 1/2 финала с Аргентиной на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Игра начнётся в 22:00 мск. В другом полуфинале Франция 14 декабря сыграет с Марокко на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал, как Хорватия планирует обороняться от Лионеля Месси.