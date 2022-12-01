Вратарь Нидерландов Нопперт считает, что его больше не вызовут в сборную

Вратарь сборной Нидерландов Андрис Нопперт признался, что может больше не сыграть за национальную команду после выступления на чемпионате мира в Катаре.

«Возможно, это был мой последний матч в сборной. Я думал об этом после матча с Аргентиной. Я благодарен Луи ван Галу за то, что моя мечта всё-таки сбылась», — цитирует Нопперта Nu.nl.

Латиноамериканская команда нанесла поражение нидерландцам по пенальти. Основное и дополнительное время игры на стадионе «Айконик» в Лусаиле завершилось со счётом 2:2. В серии пенальти точнее были аргентинцы (4:3).

Ранее ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении сборных Аргентины и Нидерландов.