Канчельскис: марокканцы достигли того, чего никогда больше не повторят

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил шансы Марокко обыграть Францию в полуфинале чемпионата мира в Катаре.

«Французы — фавориты. Велика вероятность, что они вновь станут чемпионами мира. Не жду сенсации от Марокко. Они и так достигли того, чего никогда больше не повторят», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

В четвертьфинале турнира сборная Марокко обыграла Португалию (1:0). В полуфинале команда сыграет с Францией. Игра между сборными пройдёт 14 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон прилетит в Катар на полуфинал Франция — Марокко.