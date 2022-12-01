Линекер: при Саутгейте сборную Англии уважают во всём мире

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о будущем главного тренера национальной команды Гарета Саутгейта после вылета с чемпионата мира в Катаре.

«Я надеюсь, что Саутгейт останется. Сборную Англии уважают во всём мире. Англия не наслаждалась футболом национальной команды в течение многих лет», — написал Линекер в соцсетях.

В четвертьфинале турнира подопечные Гарета Саутгейта уступили сборной Франции со счётом 1:2. Таким образом, в полуфинале турнира команда Дидье Дешама встретится с Марокко.

Ранее сообщалось, что принц Уильям поддержал Гарри Кейна и сборную Англии после вылета с ЧМ-2022.