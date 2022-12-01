Саутгейт — о будущем: я хочу принять правильное решение

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о своём будущем после вылета команды с чемпионата мира в Катаре.

«Я хочу принять правильное решение и быть уверенным в себе, если я захочу остаться или уйти. Я не думаю, что сейчас подходящее время для таких решений. Как и в ближайшие несколько дней», — цитирует Саутгейта BBC.

В четвертьфинале турнира подопечные специалиста уступили сборной Франции со счётом 1:2. Таким образом, в полуфинале турнира команда Дидье Дешама встретится с Марокко.

Ранее сообщалось, что принц Уильям поддержал Гарри Кейна и сборную Англии после вылета с ЧМ-2022.