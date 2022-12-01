Португалец Данни признался, что болеет за Месси на ЧМ-2022
Бывший игрок «Зенита» Мигель Данни рассказал, кого поддерживает на чемпионате мира в Катаре после вылета сборной Португалии.
«После вылета Португалии я болею за Аргентину! Для меня этот чемпионат мира должны выиграть Роналду или Месси», — цитирует Данни «Спорт-Экспресс».
Напомним, что сборная Португалии в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре уступила команде Марокко (0:1). На турнире Роналду отметился одним голом с пенальти. После вылета с мундиаля игрок не смог сдержать слёз.
Ранее сообщалось, что Роналду ни разу не забил в восьми матчах в плей-офф чемпионатов мира.