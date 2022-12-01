Главный арбитр матча Нидерланды — Аргентина больше не будет работать на ЧМ-2022

Арбитр Матеу Лаос завершил свою работу на чемпионате мира по футболу в Катаре.

По информации Tiempo de Juego, специалист не получит назначения на матчи полуфиналов, игру за третье место и финал турнира.

Последней игрой, которую обслужил арбитр, была Аргентина — Нидерланды в рамках 1/4 финала мундиаля.

По ходу матча южноамериканцы выигрывали со счётом 2:0. Европейцы перевели игру в овертайм на 100-й минуте, что вызвало недовольство игроков Аргентины. Футболисты посчитали, что арбитр добавил слишком много времени ко второму тайму.

Ранее Александр Григорян заявил что Лионель Месси и Килиан Мбаппе талантливее Криштиану Роналду.