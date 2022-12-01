Григорян: Роналду понимает, что Месси и Мбаппе талантливее его

Российский тренер Александр Григорян высказался об игре Криштиану Роналду за национальную команду Португалии на чемпионате мира — 2022.

«Есть Месси, а сейчас и Мбаппе. Это очень сложно для Роналду и его душевной конструкции. Роналду понимает, что эти ребята талантливее, для Криштиану это драма», — цитирует Григоряна «Матч ТВ».

Напомним, что сборная Португалии в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре уступила команде Марокко. Игра на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершилась со счётом 1:0 в пользу «атласских львов». Победный мяч в первом тайме забил Юссеф Эн-Несири на 42-й минуте.

На турнире Роналду отметился одним голом с пенальти. После вылета с мундиаля игрок не смог сдержать слёз.

Ранее сообщалось, что Роналду ни разу не забил в восьми матчах в плей-офф чемпионатов мира.