Морган: если бы Роналду оскорблял арбитров и тренеров, как Месси, это привлекло бы СМИ

Журналист Пирс Морган высказался о поведении нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси после матча 1/4 финала чемпионата мира в Катаре с командой Нидерландов.

«Месси оскорбил главного арбитра, тренера сборной Нидерландов и одного из соперников. Думаю, если бы Роналду вёл себя, как он, это привлекло бы больше внимания СМИ», — написал журналист в соцсетях.

Напомним, что Аргентина в серии пенальти обыграла Нидерланды в четвертьфинале турнира. По ходу матча южноамериканцы выигрывали со счётом 2:0. Европейцы перевели игру в овертайм на 100-й минуте, что вызвало недовольство игроков Аргентины. Футболисты посчитали, что арбитр добавил слишком много времени ко второму тайму.

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