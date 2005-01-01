Джеко — о сборной Хорватии: ещё один полуфинал ЧМ не может быть случайностью

Нападающий «Интера» Эдин Джеко поделился мнением о выходе сборной Хорватии в полуфинал чемпионата мира — 2022.

«Ещё один полуфинал чемпионата мира не может быть случайностью. Хорватия в очередной раз показала себя крепкой командой, а с Бразилией они показали характер, силу и зрелость, которые есть только у великих команд», — цитирует Джеко итальянский журналист Альфредо Педулла.

Хорватия 13 декабря встретится в матче 1/2 финала с Аргентиной на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Игра начнётся в 22:00 мск. В другом полуфинале Франция 14 декабря сыграет с Марокко на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал, как Хорватия планирует обороняться против нападающего Аргентины Лионеля Месси.