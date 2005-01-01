Самедов: не могу сказать точно, будет ли играть Роналду на Евро-2024

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался о нападающем национальной команды Португалии Криштиану Роналду.

«Будет ли он на следующем Евро? Не могу точно сказать. Посмотрим, как сложится. Ему самому нужно понять, что он хочет. И самое главное — а нужен ли будет он сборной Португалии», — цитирует Самедова «Чемпионат».

Напомним, что сборная Португалии в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре уступила команде Марокко. Игра на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершилась со счётом 1:0 в пользу «атласских львов». Победный мяч в первом тайме забил Юссеф Эн-Несири на 42-й минуте.

На турнире Роналду отметился одним голом с пенальти. После вылета с мундиаля игрок не смог сдержать слёз.

Ранее сестра Роналду намекнула, что футболист выступит на ЧМ-2026.