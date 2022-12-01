Фотокорреспондент катарского телеканала скончался во время ЧМ-2022

Фотокорреспондент катарского телеканала Al Kass TV Халид аль-Мисслам скончался в Катаре во время чемпионата мира — 2022.

Об этом сообщает Daily Express. Подробности данного инцидента не уточняются.

Напомним, что 10 декабря американский журналист Грант Валь умер во время четвертьфинального матча ЧМ-2022 между Нидерландами и Аргентиной. 49-летний репортёр почувствовал себя плохо и потерял сознание. Врачи прибывшей скорой в течение 30 минут оказывали ему помощь на стадионе. Однако спасти журналиста медикам не удалось.

Ранее сообщалось, что в Париже задержали 42 человека после выхода сборной Франции в полуфинал ЧМ-2022.