Неймар: поражения делают меня сильнее, но они причиняют слишком много боли

Нападающий сборной Бразилии Неймар поделился эмоциями от проигрыша национальной команды в четвертьфинале чемпионата мира — 2022.

«К сожалению или к счастью, я до сих пор не научился проигрывать. Поражения делают меня сильнее, но они причиняют слишком много боли, и я до сих пор не привык к этому», — цитирует Неймара Globo Esporte.

Бразилия уступила Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре. Основное и дополнительное время матча на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилось вничью 1:1. Серию пенальти со счётом 4:2 выиграли хорваты.

В составе бразильской команды забитым с игры мячом отметился Неймар в конце первой дополнительной 15-минутки. У хорватской сборной на 117-й минуте отличился Бруно Петкович.

Ранее Неймар допустил, что больше не сыграет за сборную Бразилии.