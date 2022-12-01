Мостовой: нужно получать удовольствие от выхода сборной Марокко в полуфинал ЧМ-2022

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился эмоциями от матча 1/4 финала чемпионата мира — 2022 между национальными командами Марокко и Португалии.

«Многие критикуют игру сборной Марокко, но кому сейчас нужна игра? Да, португальцы играли лучше, создавали моменты. По статистике, они были лучше, но поехали домой. Нужно получать удовольствие от выхода Марокко в полуфинал ЧМ-2022», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Игра на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершилась со счётом 1:0 в пользу «атласских львов». Победный мяч в первом тайме забил Юссеф Эн-Несири на 42-й минуте.

Главный арбитр матча Факундо Тельо из Аргентины в самой концовке встречи (90+3') показал красную карточку Валиду Хеддире.

Сборная Марокко сыграет в 1/2 финала с национальной командой Франции.

Ранее Федерация футбола Сенегала поздравила марокканцев с выходом в полуфинал ЧМ.