Льорис: очень уважаю Кейна, но мне грустно видеть его в таком состоянии

Вратарь сборной Франции Уго Льорис высказался о незабитом пенальти нападающего национальной команды Англии Гарри Кейна в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2022.

«Есть радость, но в то же время уважение к сопернику. Я очень уважаю Гарри Кейна, но мне грустно видеть его в таком состоянии. Нам нужно двигаться вперёд, таков футбол», — цитирует Льориса RMC Sport.

Игра в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

У Франции отличились Орельен Тчуамени (17-я минута) и Оливье Жиру (78-я). В составе сборной Англии голом отметился Кейн (54-я, пенальти). Также он не смог реализовать второй 11-й метровый на 84-й минуте.

14 декабря Франция в рамках полуфинального матча сыграет с Марокко. Англия покинула турнир.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поздравил национальную команду с выходом в полуфинал ЧМ-2022 в Катаре.