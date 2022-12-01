Президент «Милана» — о Жиру: можно сказать, что мы внесли свой вклад в успех Франции на ЧМ

Президент «Милана» Паоло Скарони поделился эмоциями от игры нападающего Оливье Жиру, который в данный момент выступает на чемпионате мира — 2022 в составе национальной команды Франции.

«Мы оживили Жиру, у нас он нашёл новую мотивацию, которую перевёл в свою национальную команду. Мы можем сказать, что внесли свой вклад в успех Франции на чемпионате мира», — цитирует Скарони Football Italia.

В матче 1/4 финала Франция обыграла Англию. Игра в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама. Решающий мяч забил Жиру на 78-й минуте.

14 декабря Франция в рамках полуфинального матча сыграет с Марокко. Англия покинула турнир.

Ранее сообщалось, что Жиру был признан лучшим игроком матча Англия — Франция.