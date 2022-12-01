Бекхэм поддержал сборную Англии после вылета с ЧМ-2022

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм высказался о поражении национальной команды в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре от Франции.

«Просыпаться после вылета — это худшее чувство, но наши игроки, Гарет, персонал и все болельщики могут гордиться командой. В следующий раз будет другой финал... мы уходим с высоко поднятой головой», — написал Бекхэм в соцсетях.

В четвертьфинале турнира подопечные Гарета Саутгейта уступили сборной Франции со счётом 1:2. Таким образом, в полуфинале турнира команда Дидье Дешама встретится с Марокко.

Ранее сообщалось, что принц Уильям поддержал Кейна и сборную Англии после вылета с ЧМ-2022.