Каррагер: думаю, что Англия могла быть смелее в плане проведения замен в матче с Францией

Бывший футболист сборной Англии Джейми Каррагер поделился эмоциями от матча 1/4 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Франции.

«Мне показалось, что в промежутке между двумя голами, Кейна и Жиру, мы могли быть более смелыми в плане проведения замен», — цитирует Каррагера Еurosport.co.uk.

Игра в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

У Франции отличились Орельен Тчуамени (17-я минута) и Оливье Жиру (78-я). В составе сборной Англии голом отметился Гарри Кейн (54-я, пенальти). Также Кейн не смог реализовать второй 11-й метровый на 84-й минуте.

14 декабря Франция в рамках полуфинального матча сыграет с Марокко. Англия покинула турнир.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Англии выразила поддержку национальной команде, капитану Гарри Кейну и главному тренеру Гарету Саутгейту.