Федерация футбола Англии выразила поддержку Саутгейту и национальной команде

Федерация футбола Англии выразила поддержку национальной команде, капитану Гарри Кейну и главному тренеру Гарету Саутгейту.

«Игроки были полны решимости выиграть трофей, а Гарри Кейн проявлял себя как настоящий лидер. Несмотря на случившееся, им следует очень гордиться своим выступлением в Катаре», — говорится в заявлении.

В четвертьфинале турнира подопечные Гарета Саутгейта уступили сборной Франции со счётом 1:2. Таким образом, в полуфинале турнира команда Дидье Дешама встретится с Марокко.

Ранее сообщалось, что принц Уильям поддержал Кейна и сборную Англии после вылета с ЧМ-2022.