Биатлонист Серохвостов: было бы интересно увидеть Месси в финале ЧМ-2022

Биатлонист Даниил Серохвостов ответил на вопрос, за кого болеет на чемпионате мира — 2022 по футболу в Катаре.

«Я за японцев болел, но они вылетели, к сожалению. У меня на них две ставки зашло — я ставил на победу в матчах с Германией и Испанией. Но чисто символически ставил, ради азарта. Было бы интересно увидеть Месси в финале. Я в детстве за него болел», — цитирует Серохвостова «Чемпионат».

Аргентина 13 декабря встретится в матче 1/2 финала с Хорватией на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Игра начнётся в 22:00 мск. Коллектив Лионеля Скалони на предыдущей стадии турнира переиграл «Нидерланды (3:2) по пенальти. Балканская команда по пенальти обыграла Бразилию (2:1).

Ранее нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес рассказал о медицинских процедурах, которые он делает на чемпионате мира по футболу 2022 года.